Строительства АЭС в ЮАР будет пересмотрено

ЮАР отложила утверждение бюджета для новой АЭС

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство ЮАР решило провести повторное общественное обсуждение плана по строительству новых АЭС, отложив утверждение бюджета на закупку оборудования, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Peretzp, CC BY-SA 3.0

Министр электроэнергетики Кгосиентшо Рамокгопа объявил, что решение о закупках будет отозвано, чтобы обеспечить более широкое обсуждение. Это решение связано с предстоящими судебными слушаниями, где экологические и религиозные группы оспаривают законность программы.

ЮАР планировала утвердить бюджет на строительство АЭС мощностью 2,5 тыс. МВт, выбирая малые модульные реакторы. В стране уже есть одна АЭС, введенная в эксплуатацию в 1984 году.

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