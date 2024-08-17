Объём господдержки коневодства в Башкирии превысил 200 млн рублей

Государственная поддержка коневодства в Башкирии за последние три года превысила 200 миллионов рублей, из которых более 130 миллионов рублей составляют гранты, сообщает ТАСС. Башкирия занимает второе место в России по численности лошадей.
За этот период предпринимателям, занимающимся коневодством в республике, выделено свыше 200 миллионов рублей в рамках государственной поддержки. В частности, гранты составляют более 131 миллиона рублей.
Коневоды Башкирии имеют доступ к широкому спектру мер поддержки, включая льготные кредиты, субсидии на технику, зерно и молоко.
Башкортостан продолжает занимать второе место в стране по численности лошадей — 128 тысяч голов, а также лидирует по производству кумыса, что сохраняется на протяжении 15 лет.
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