Раковины устриц станут сырьём для экологичного производства цемента в Гонконге

Два отеля в Гонконге — Eaton и Langham — объединили усилия, чтобы собирать раковины моллюсков из своих ресторанов для переработки в цемент, сообщает ТАСС.
Это позволит компании Green Island Cement сократить использование традиционных материалов и сделать производство цемента более экологичным.
Поскольку раковины моллюсков состоят в основном из известняка, 8 тонн раковин, собранных отелями, обеспечат 80% потребности завода в этом сырье.
Организаторы надеются, что другие отели и рестораны Гонконга, где блюда из моллюсков очень популярны, присоединятся к этой инициативе.
В прошлом году Гонконг импортировал более 3000 тонн устриц, большая часть отходов которых просто выбрасывалась на свалки.
Green Island Cement уже 20 лет рассматривает возможность использования раковин в качестве сырья, но ранее отказалась от этой идеи из-за сложности очистки раковин.
Эта инициатива — не первая в Гонконге, направленная на использование раковин моллюсков. В 2021 году стартовал проект по сбору раковин для восстановления устричного рифа у острова Чхеклапкок.
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