Т1 выпустил онлайн-доску Dion. Whiteboard — аналог блокируемого сервиса Miro

Холдинг Т1 представил замену Miro для российских пользователей

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский многопрофильный холдинг Т1 представил новый продукт — онлайн-доску Dion. Whiteboard, которая заменит популярный сервис Miro, прекращающий работу с российскими пользователями с 12 сентября, сообщает ТАСС.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, PDM

Новый инструмент стал частью платформы корпоративных коммуникаций Dion, разработанной холдингом Т1.

Dion.Whiteboard представляет собой интерактивную онлайн-доску, предназначенную для организации командной работы, генерации идей и построения логики процессов.

"Мы видим Dion не просто платформой для внутрикорпоративных коммуникаций, а комплексной экосистемой для командной работы, управления проектами и бизнес-процессами. Добавление онлайн-досок — закономерный шаг в эту сторону", — уточнила коммерческий директор платформы Анна Кузякина.

О решении Miro отключить доступ пользователям из России и Белоруссии ранее сообщили в сервисе "МТС линк", ссылаясь на уведомления, направленные российским платным аккаунтам.

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