Крупнейшие сети приостановили рост цен в Курской области

Крупнейшие российские торговые сети приняли решение о временной "заморозке" цен в Курской области, сообщает ТАСС.
В "Пятёрочках" и "Перекрёстках" региона решение о приостановке роста цен действует с середины этой недели и продлится до особого распоряжения, при этом промоакции сохраняются.
"Магнит" также заморозил цены на весь ассортимент продуктов и лекарств в своих магазинах и аптеках на территории Курской области с прошлой недели, чтобы оказать дополнительную поддержку местным жителям в текущих условиях. Metro также объявила о заморозке цен в своем торговом центре в Курске.
Ранее компания "Лента" заявила о решении не повышать цены на весь ассортимент товаров в своих гипермаркетах, несмотря на изменения в условиях работы с поставщиками. Этот мораторий будет действовать до 1 сентября.
Атаки со стороны ВСУ на Курскую область начались 6 августа. В регионе неоднократно объявлялась ракетная опасность, а большинство жителей приграничных районов были временно эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находится более 9,5 тысяч человек. В регионе введен режим ЧС федерального уровня.
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