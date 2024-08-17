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Крупнейшие сети приостановили рост цен в Курской области

Российские ритейлеры заморозили цены в Курской области
1:20
Экономика

Крупнейшие российские торговые сети приняли решение о временной "заморозке" цен в Курской области, сообщает ТАСС.

Российские ритейлеры заморозили цены в Курской области
Фото: freepik.com by ijeab, PDM

В "Пятёрочках" и "Перекрёстках" региона решение о приостановке роста цен действует с середины этой недели и продлится до особого распоряжения, при этом промоакции сохраняются.

"Магнит" также заморозил цены на весь ассортимент продуктов и лекарств в своих магазинах и аптеках на территории Курской области с прошлой недели, чтобы оказать дополнительную поддержку местным жителям в текущих условиях. Metro также объявила о заморозке цен в своем торговом центре в Курске.

Ранее компания "Лента" заявила о решении не повышать цены на весь ассортимент товаров в своих гипермаркетах, несмотря на изменения в условиях работы с поставщиками. Этот мораторий будет действовать до 1 сентября.

Атаки со стороны ВСУ на Курскую область начались 6 августа. В регионе неоднократно объявлялась ракетная опасность, а большинство жителей приграничных районов были временно эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находится более 9,5 тысяч человек. В регионе введен режим ЧС федерального уровня.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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