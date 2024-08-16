Чувашия возглавляет хмелеводческую отрасль России

Чувашия лидирует в производстве хмеля

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Республика Чувашия лидирует в России по производству хмеля, став основным регионом для его выращивания, сообщает Рамблер.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, CC BY-SA 3.0

В регионе разработана Стратегия развития хмелеводства до 2035 года, по которой планируется собрать 3,7 тыс. тонн хмеля. Для поддержки отрасли в Чувашии действуют субсидии на создание и уход за хмельниками, возмещение затрат на производство и приобретение оборудования.

Однако для полного обеспечения сырьевой независимости требуется решение вопросов на федеральном уровне, включая кадровый дефицит. В 2024 году создан Проектный офис по развитию пивоваренной отрасли, включающий образовательные программы, такие как "Школа пивоваров", направленные на развитие будущих специалистов.

Эксперты ожидают, что восстановление хмелеводства в России займет 5-7 лет, а развитие отрасли поможет в рамках импортозамещения. В то же время, прогнозируется, что к 2028 году площадь хмельников в России увеличится в три раза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.