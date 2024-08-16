Как подростков вовлекают в преступные схемы с деньгами

Мошенники используют детей в схемах с банковскими картами

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники всё чаще вовлекают несовершеннолетних в схемы с банковскими картами для обналичивания и перевода украденных средств, сообщает Банки.ру.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эта негативная тенденция заключается в том, что злоумышленники размещают в Интернете объявления с предложением лёгкого заработка, на которые дети и подростки откликаются. Они передают преступникам данные своих карт, на которые поступают украденные деньги, и получают процент за перевод средств на другой счёт.

В некоторых случаях мошенники получают доступ к банковскому приложению подростка, чтобы полностью контролировать счета и транзакции. Дети, не осознавая последствий, становятся соучастниками преступлений, что может привести к уголовной ответственности.

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