Мошенники всё чаще вовлекают несовершеннолетних в схемы с банковскими картами для обналичивания и перевода украденных средств, сообщает Банки.ру.
Эта негативная тенденция заключается в том, что злоумышленники размещают в Интернете объявления с предложением лёгкого заработка, на которые дети и подростки откликаются. Они передают преступникам данные своих карт, на которые поступают украденные деньги, и получают процент за перевод средств на другой счёт.
В некоторых случаях мошенники получают доступ к банковскому приложению подростка, чтобы полностью контролировать счета и транзакции. Дети, не осознавая последствий, становятся соучастниками преступлений, что может привести к уголовной ответственности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.