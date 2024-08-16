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В августе борщевой набор в крупных сетях подешевел на фоне сбора урожая

Стоимость борщевого набора с говядиной в крупных сетях снизилась на 40%
1:24
Экономика

Средняя минимальная цена борщевого набора с говядиной в крупных торговых сетях оказалась почти на 40% ниже, чем в среднем по России — 82 рубля против 136 рублей, сообщает РБК.

Стоимость борщевого набора с говядиной в крупных сетях снизилась на 40%
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Овощи для борщевого набора — картофель, капуста, морковь, лук и свекла — в розничных сетях, входящих в АКОРТ, стоят на 19% дешевле, чем в среднем по стране.

На начало августа стоимость борщевого набора с говядиной в сетевой рознице составляет 82 рубля, что на 39,6% меньше средней цены по стране, согласно данным Росстата (135,94 рубля). Борщевой набор со свининой в розничных сетях стоит дешевле на 24,5%, а с курицей — на 18,3%. Например, цена набора с курицей составляет 66,16 рубля (средняя по стране — 81,03 рубля), а со свининой — 76,41 рубля (средняя по стране — 101,27 рубля).

Снижение цен в августе связано с сезонным сбором урожая необходимых овощей, а также сдерживанием цен на говядину со стороны торговых сетей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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