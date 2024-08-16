2,3 тысячи судов и 64 миллиона тонн груза: Украина восстановила морские поставки

Морской экспорт Украины восстановлен

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

После открытия нового морского коридора на Украине, который возник после отмены зерновой сделки, более 2,3 тысячи судов вошли в черноморские порты страны, а общий грузооборот достиг 64 миллиона тонн.

Фото: flickr.com by Maersk Line, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Шмыгаль отметил, что морские поставки полностью восстановлены и достигли уровня до начала военных действий в феврале 2022 года.

Из общего объёма экспортных грузов, 44 миллиона тонн составили зерновые. В первом полугодии компании увеличили объёмы экспорта на 35%.

Премьер-министр объяснил, что такие результаты стали возможны благодаря трём ключевым факторам: успешным действиям сил безопасности в Чёрном море, восстановлению и модернизации портовой инфраструктуры Украины, а также инициативе по страхованию торговых судов от военных рисков.

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