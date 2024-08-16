Малиновое варенье дорожает быстрее золота: средняя цена банки достигла 258 рублей

В России наблюдается увеличение цен на малиновое варенье, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на данные ресурса "Чек Индекс".
16 августа отмечается День малинового варенья, который был учрежден в 2015 году. В период с 1 июля по 10 августа 2024 года средняя цена на этот десерт выросла на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 258 рублей за банку объёмом 250 грамм.
Цены на варенье также подорожали в онлайн-магазинах, где рост составил 9%. Теперь средняя стоимость банки составляет 366 рублей.
Аналитики связывают увеличение цен со снижением урожая в садовых участках из-за весенних заморозков и уменьшением объёмов зимних заготовок, что в свою очередь повышает спрос на варенье в магазинах.
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