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Страховая или социальная пенсия: в чём разница и когда какую получать?

Как выбрать между страховой и социальной пенсией в 2024 году
1:18
Экономика

В 2024 году в России существуют два типа пенсий: страховая и социальная, пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Как выбрать между страховой и социальной пенсией в 2024 году
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Страховая пенсия предоставляется при наличии 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных коэффициентов (ИПК). Эта пенсия назначается мужчинам с 63 лет и женщинам с 58 лет. Размер страховой пенсии зависит от ИПК и будет индексироваться с 1 февраля 2025 года с возможным дополнительным повышением в апреле.

Если у человека нет достаточного стажа или ИПК, назначается социальная пенсия, которая выплачивается с 69 лет для мужчин и с 63 лет для женщин. В 2024 году её размер фиксирован и составляет 7 689,78 рублей. 

При наличии права на обе пенсии, выбирается та, которая больше. Социальная пенсия предназначена для граждан, которые не могут самостоятельно обеспечить свои потребности, включая пожилых людей с недостаточным стажем для страховой пенсии, пишет NEWS.ru.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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