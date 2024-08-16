Страховая или социальная пенсия: в чём разница и когда какую получать?

В 2024 году в России существуют два типа пенсий: страховая и социальная, пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Страховая пенсия предоставляется при наличии 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных коэффициентов (ИПК). Эта пенсия назначается мужчинам с 63 лет и женщинам с 58 лет. Размер страховой пенсии зависит от ИПК и будет индексироваться с 1 февраля 2025 года с возможным дополнительным повышением в апреле.
Если у человека нет достаточного стажа или ИПК, назначается социальная пенсия, которая выплачивается с 69 лет для мужчин и с 63 лет для женщин. В 2024 году её размер фиксирован и составляет 7 689,78 рублей.
При наличии права на обе пенсии, выбирается та, которая больше. Социальная пенсия предназначена для граждан, которые не могут самостоятельно обеспечить свои потребности, включая пожилых людей с недостаточным стажем для страховой пенсии, пишет NEWS.ru.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.