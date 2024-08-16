Как мошенники обманывают пенсионеров в августе 2024: три главные схемы

Раскрыты 3 схемы мошенников для обмана российских пенсионеров

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2024 года мошенники активно использовали три основные схемы для обмана российских пенсионеров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно пресс-службе ВТБ, почти половина случаев мошенничества связана с тремя сценариями: перерасчётом пенсии, оформлением полиса ОМС и предложением несуществующих скидок на ЖКУ.

В первом случае злоумышленники представляются сотрудниками Социального фонда России и обещают увеличение пенсии после перерасчёта. Для этого они просят предоставить личные данные, код из СМС или установить приложение, что позволяет получить доступ к "Госуслугам", онлайн-банку или оформить кредит на имя пенсионера.

Во втором сценарии мошенники звонят под видом сотрудников страховой компании и настоятельно предлагают продлить медицинский полис, просят скачать вредоносное приложение или предоставить код из СМС для доступа к "Госуслугам".

Третья схема включает обман на основе несуществующих скидок на услуги ЖКХ для пенсионеров. Злоумышленники просят персональные данные и код из СМС для подтверждения статуса, что позволяет им похитить средства со счёта или оформить кредит на жертву, пишет РИА Новости.

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