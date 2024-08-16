Банк России в июле поднял ключевую ставку до 18%: как это отразится на жизни простых граждан?

Экономист: увеличение ставки снизит спекулятивную активность на рынке недвижимости

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

26 июля Центральный банк впервые за семь месяцев пересмотрел ключевую ставку, увеличив её с 16% до 18%. О влиянии этого шага на рынок рассказали эксперты в интервью "Царьград ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Экономист Екатерина Яхонтова отметила, что повышение ключевой ставки приведет к росту процентных ставок по кредитам.

Это сделает заёмные средства более дорогими для бизнеса, что может затруднить финансирование новых проектов и ухудшить конкурентоспособность компаний.

По мнению экономиста Василия Колташова, эффект от решения ЦБ проявится не сразу. Он полагает, что увеличение ставки поможет снизить спекулятивную активность на рынке недвижимости и сигнализирует о том, что в данный момент выгоднее сосредоточиться на накоплении средств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.