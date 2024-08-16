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Банк России в июле поднял ключевую ставку до 18%: как это отразится на жизни простых граждан?

Экономист: увеличение ставки снизит спекулятивную активность на рынке недвижимости
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Экономика

26 июля Центральный банк впервые за семь месяцев пересмотрел ключевую ставку, увеличив её с 16% до 18%. О влиянии этого шага на рынок рассказали эксперты в интервью "Царьград ТВ".

Экономист: увеличение ставки снизит спекулятивную активность на рынке недвижимости
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Экономист Екатерина Яхонтова отметила, что повышение ключевой ставки приведет к росту процентных ставок по кредитам.

Это сделает заёмные средства более дорогими для бизнеса, что может затруднить финансирование новых проектов и ухудшить конкурентоспособность компаний.

По мнению экономиста Василия Колташова, эффект от решения ЦБ проявится не сразу. Он полагает, что увеличение ставки поможет снизить спекулятивную активность на рынке недвижимости и сигнализирует о том, что в данный момент выгоднее сосредоточиться на накоплении средств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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