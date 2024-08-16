Банк России в июле поднял ключевую ставку до 18%: как это отразится на жизни простых граждан?

26 июля Центральный банк впервые за семь месяцев пересмотрел ключевую ставку, увеличив её с 16% до 18%. О влиянии этого шага на рынок рассказали эксперты в интервью "Царьград ТВ".
Экономист Екатерина Яхонтова отметила, что повышение ключевой ставки приведет к росту процентных ставок по кредитам.
Это сделает заёмные средства более дорогими для бизнеса, что может затруднить финансирование новых проектов и ухудшить конкурентоспособность компаний.
По мнению экономиста Василия Колташова, эффект от решения ЦБ проявится не сразу. Он полагает, что увеличение ставки поможет снизить спекулятивную активность на рынке недвижимости и сигнализирует о том, что в данный момент выгоднее сосредоточиться на накоплении средств.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.