Саудовская Аравия переведёт 73% инвестиций в ненефтяные отрасли

Эр-Рияд сокращает расходы на нефтяной сектор

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Саудовская Аравия планирует сократить расходы на нефтяной сектор на $40 млрд к 2028 году, сосредоточив внимание на возобновляемой энергетике и добыче полезных ископаемых.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, CC BY-SA 4.0

По данным Goldman Sachs, к 2030 году Эр-Рияд намерен перенаправить около 73% инвестиций в ненефтяные секторы, такие как металлургия, транспорт и цифровизация.

Несмотря на это, природный газ останется ключевым элементом в стратегии сокращения выбросов и экономического роста.

В 2023 году ненефтяной сектор составил рекордные 50% экономики страны, достигнув $453,3 млрд, как сообщает Bloomberg.

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