Саудовская Аравия переведёт 73% инвестиций в ненефтяные отрасли

Саудовская Аравия планирует сократить расходы на нефтяной сектор на $40 млрд к 2028 году, сосредоточив внимание на возобновляемой энергетике и добыче полезных ископаемых.
По данным Goldman Sachs, к 2030 году Эр-Рияд намерен перенаправить около 73% инвестиций в ненефтяные секторы, такие как металлургия, транспорт и цифровизация.
Несмотря на это, природный газ останется ключевым элементом в стратегии сокращения выбросов и экономического роста.
В 2023 году ненефтяной сектор составил рекордные 50% экономики страны, достигнув $453,3 млрд, как сообщает Bloomberg.
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