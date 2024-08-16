Россия избавляется от американских облигаций: осталось всего $44 миллиона

По информации РИА Новости, Россия в июне снизила объем своих вложений в государственные облигации США до 44 миллионов долларов. Такие данные были опубликованы Министерством финансов США.
Документ показывает, что российский портфель облигаций включает $42 миллиона в долгосрочные ценные бумаги и $2 миллиона в краткосрочные. Для сравнения, в мае сумма инвестиций России составляла $45 миллионов.
Россия продолжает постепенно сокращать свои активы в облигациях США. В мае объем вложений в американские госбумаги уже был уменьшен до 45 миллионов долларов.
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