Медики и преподаватели, ждите: зарплаты этих категорий россиян вырастут уже в октябре

Зарплата сотрудников федеральных госучреждений будет проиндексирована

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 октября будет проведена индексация заработной платы для некоторых категорий работников федеральных государственных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда России.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Согласно данным ведомства, увеличение зарплат составит 5,1%. Соответствующее распоряжение было утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Индексация коснется медицинского персонала клинических центров, преподавателей федеральных вузов, сотрудников гидрометеорологической службы, работников федеральных научных учреждений, медико-социальной экспертизы и культуры, а также гражданских сотрудников силовых структур.

В закон о федеральном бюджете на текущий год уже заложены средства на корректировку окладов для этих категорий работников.

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