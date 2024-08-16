Медики и преподаватели, ждите: зарплаты этих категорий россиян вырастут уже в октябре

С 1 октября будет проведена индексация заработной платы для некоторых категорий работников федеральных государственных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство труда России.
Согласно данным ведомства, увеличение зарплат составит 5,1%. Соответствующее распоряжение было утверждено премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Индексация коснется медицинского персонала клинических центров, преподавателей федеральных вузов, сотрудников гидрометеорологической службы, работников федеральных научных учреждений, медико-социальной экспертизы и культуры, а также гражданских сотрудников силовых структур.
В закон о федеральном бюджете на текущий год уже заложены средства на корректировку окладов для этих категорий работников.
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