По данным портала Euractiv, расходы стран Евросоюза на импорт нефти и газа из России за последние два с половиной года превысили сумму поддержки, предоставленной Украине ЕС и США.
Согласно информации аналитического центра CREA, с февраля 2022 года Евросоюз потратил на покупку российского ископаемого топлива, в основном нефти и газа, около €200 миллиардов. За этот же период, согласно данным Кильского института мировой экономики, Украина получила от Запада около €185 миллиардов помощи.
Стоит отметить, что объём поставок российского газа в Европу через газоизмерительную станцию "Суджа" был восстановлен до уровня 42,4 миллиона кубометров в сутки после временного снижения, вызванного событиями в Курской области.
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