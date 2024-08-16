ЕС и США потратили на российскую нефть и газ больше, чем на помощь Украине

Европа и США потратили €200 млрд на газ и нефть из России

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным портала Euractiv, расходы стран Евросоюза на импорт нефти и газа из России за последние два с половиной года превысили сумму поддержки, предоставленной Украине ЕС и США.

Фото: flickr by Луис Хавьер Модино Мартинес, CC BY 2.0

Согласно информации аналитического центра CREA, с февраля 2022 года Евросоюз потратил на покупку российского ископаемого топлива, в основном нефти и газа, около €200 миллиардов. За этот же период, согласно данным Кильского института мировой экономики, Украина получила от Запада около €185 миллиардов помощи.

Стоит отметить, что объём поставок российского газа в Европу через газоизмерительную станцию "Суджа" был восстановлен до уровня 42,4 миллиона кубометров в сутки после временного снижения, вызванного событиями в Курской области.

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