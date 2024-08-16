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Цены на продукты в России: неожиданные падения и шокирующие подорожания в июле 2024

В России снизились цены на овощи из "борщевого набора"
Экономика

В июле 2024 года в России наблюдается заметное снижение цен на ключевые продукты из "борщевого набора".

В России снизились цены на овощи из "борщевого набора"
Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

По данным ТАСС, ссылающегося на Ассоциацию компаний розничной торговли, морковь подешевела на 16,1%, свекла — на 15%, а картофель — на 13,67%.

Кроме того, в июле существенно снизились цены на баранину (на 7,77%), сезонные яблоки (на 7,03%) и куриные яйца (почти на 6%).

Но не все так радужно! В торговых сетях также были зафиксированы значительные подорожания: черный байховый чай, белокочанная капуста, сливочное масло, вермишель и молоко стали значительно дороже.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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