Цены на продукты в России: неожиданные падения и шокирующие подорожания в июле 2024

В июле 2024 года в России наблюдается заметное снижение цен на ключевые продукты из "борщевого набора".
По данным ТАСС, ссылающегося на Ассоциацию компаний розничной торговли, морковь подешевела на 16,1%, свекла — на 15%, а картофель — на 13,67%.
Кроме того, в июле существенно снизились цены на баранину (на 7,77%), сезонные яблоки (на 7,03%) и куриные яйца (почти на 6%).
Но не все так радужно! В торговых сетях также были зафиксированы значительные подорожания: черный байховый чай, белокочанная капуста, сливочное масло, вермишель и молоко стали значительно дороже.
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