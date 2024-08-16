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Нефтесервисная корпорация SLB продолжает импорт в РФ несмотря на санкции

Нефтесервисный гигант SLB придумал способ обхода западных санкций и продолжает поставки в Россию
1:59
Экономика » Сырье » Нефть

Нефтесервисная корпорация SLB (Schlumberger) усиливает позиции на российском сырьевом рынке после ухода с него западных конкурентов. Компани продолжает импорт материалов в РФ, не нарушая западные санкции, сообщает URA.RU со ссылкой на статью Financial Times.

Нефтесервисный гигант SLB придумал способ обхода западных санкций и продолжает поставки в Россию
Фото: Openverse.org by Paul Lowry, CC BY 2.0

Пресс-релиз SLB от июля 2023 года гласит, что компания прекращает поставки в Россию со всех своих предприятий. При этом, отмечает FT, с августа по декабрь прошлого года SLB "продолжила импортировать материалы из других источников, ввезя оборудование на сумму 17,5 млн долларов". Согласно данным источника газеты, ввоз осуществлялся не с объекта компании, поэтому не нарушает международные санкции.

Ранее на нефтесервисную корпорацию, 9 тысяч сотрудников которой работают в РФ, было оказано давление со стороны правозащитных групп и Киева. По данным регулирующих органов США, в прошлом году доходы SLB от операций в России составили 1,65 млрд долларов, а чистые активы компании в РФ на конец 2023 года достигли 600 млн долларов.

Schlumberger ("Шлюмберже́", ведёт бизнес как SLB) — крупнейшая нефтесервисная компания. Основные операционные центры компании расположены в Хьюстоне, Париже, Лондоне и Гааге. Зарегистрирована компания на Нидерландских Антильских островах (в офшорной зоне). В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 348-е место (502-е по размеру выручки, 547-е по чистой прибыли, 854-е по активам и 261-е по рыночной капитализации).

 

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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