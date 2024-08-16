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В России может измениться порядок расчёта страховой пенсии: какие новшества ждут пенсионеров

Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
1:28
Экономика

Министерство труда России внесло инициативу по изменению порядка расчёта страховых пенсий. Новые правки предлагают учитывать в страховом стаже нестраховые периоды до момента оформления пенсии, если выплаты человеку уже назначены. Документ размещён на сайте нормативных правовых актов, сообщает URA.RU.

Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Инициатива позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия", — сообщили в пресс-службе Минтруда "Парламентской газете".

В министерстве пояснили, что такая мера позволит поддержать некоторые категории россиян, включая имеющих пенсию по инвалидности женщин, родивших ребёнка или ухаживавших за ним в течение определённого времени.

Также отмечается, что пенсионеров будут заранее уведомлять о будущих пенсиях.

Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью. К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется государством.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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