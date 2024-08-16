В России может измениться порядок расчёта страховой пенсии: какие новшества ждут пенсионеров

Министерство труда России внесло инициативу по изменению порядка расчёта страховых пенсий. Новые правки предлагают учитывать в страховом стаже нестраховые периоды до момента оформления пенсии, если выплаты человеку уже назначены. Документ размещён на сайте нормативных правовых актов, сообщает URA.RU.
"Инициатива позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия", — сообщили в пресс-службе Минтруда "Парламентской газете".
В министерстве пояснили, что такая мера позволит поддержать некоторые категории россиян, включая имеющих пенсию по инвалидности женщин, родивших ребёнка или ухаживавших за ним в течение определённого времени.
Также отмечается, что пенсионеров будут заранее уведомлять о будущих пенсиях.
Страховая пенсия (трудовая пенсия) — ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, которые они получали в период трудовой деятельности, а также компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены семьи застрахованного лица в связи с его смертью. К страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер выплаты ежегодно индексируется государством.
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