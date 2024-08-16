Малиновое варенье бьёт по кошельку: неожиданное подорожание на 9%

В России подорожало малиновое варенье

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России за последний год значительно подорожало малиновое варенье, средняя цена на которое выросла на 7%, достигнув 258 рублей за баночку в 250 грамм. В онлайн-магазинах рост цен оказался еще выше — на 9%, до 366 рублей за банку.

Фото: commons.wikimedia.org

Это связано с уменьшением урожая малины и снижением объема домашних заготовок из-за весенних заморозков. В результате спрос на магазинное варенье увеличился, особенно в крупных городах, где возросли объемы онлайн-покупок. Также подорожали товары, необходимые для домашних заготовок, включая стеклянные банки, крышки и закаточные машинки, сообщает "Газета.Ru".

В этом году в топе продаж оказались банки объемом 0,5 и 1 литр, а среди закаточных машинок популярны "улитки" с полуавтоматическим роликом.

Детали

Традиционный десерт у восточных славян — русских, украинцев и белорусов, а также народов Закавказья, болгар, греков, Ближнего Востока и некоторых других народов.

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