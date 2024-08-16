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Россия сократила вложения в долг США до исторического минимума

Россия уменьшила портфель американских облигаций
1:04
Экономика

В июне 2024 года Россия сократила свой портфель американских государственных облигаций до 44 миллионов долларов, что на 1 миллион меньше, чем в мае (45 миллионов долларов), сообщает РИА Новости. 

Россия уменьшила портфель американских облигаций
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Согласно данным Министерства финансов США, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных облигациях и 2 миллионов в краткосрочных, что незначительно изменилось по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, Япония, Китай и Великобритания остаются крупнейшими держателями долга США.

Япония, занимающая первое место, снизила свои вложения до 1,118 триллиона долларов, а Китай, находящийся на втором месте, увеличил свои вложения до 780,2 миллиарда долларов. Великобритания, находящаяся на третьем месте, увеличила свой портфель до 741,5 миллиарда долларов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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