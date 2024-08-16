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В Малайзии чиновники получат надбавки на общую сумму в $2,3 млрд

В Малайзии планируется значительное повышение зарплат госслужащих
1:11
Экономика

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил, что правительство увеличит заработные платы государственных служащих на общую сумму свыше 10 миллиардов ринггитов (около 2,3 миллиарда долларов) в рамках первой за более чем десятилетие ревизии программы вознаграждений, сообщает Bloomberg.

В Малайзии планируется значительное повышение зарплат госслужащих
Фото: flickr.com by Dylan Walters, CC BY 2.0

Большинство служащих среднего уровня получат повышение зарплаты на 15%, а высшие госслужащие — на 7%. Эти повышения будут внедряться поэтапно в 2025 и 2026 годах. Анвар подчеркнул, что последняя корректировка зарплат в государственном секторе была проведена в 2012 году, и с тех пор их рост отставал от инфляции.

Важно отметить, что в новой программе повышение зарплат и продвижение по службе больше не будут гарантированы на основе выслуги лет, а будут зависеть от эффективности работы сотрудников.

В Малайзии насчитывается около 1,6 миллиона государственных служащих при общей рабочей силе в 17,2 миллиона человек.

Детали

Малайзия

Государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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