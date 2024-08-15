Энергоблок № 5 полностью остановлен: капитальный ремонт на Ленинградской АЭС

На Ленинградской АЭС остановили пятый энергоблок из-за ремонта

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

15 августа 2024 года на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) был остановлен энергоблок №5 для проведения планового капитального ремонта, пишет EADaily.

Фото: wikimedia.org by Ermell, CC BY 4.0

Этот ремонт является важной частью поддержания безопасности и эффективности работы станции, и его планируется завершить в конце сентября 2024 года.

Основные аспекты ремонта

1. Объем работ

— Полная ревизия реакторного и турбинного оборудования.

— Проверка систем безопасности, которые обеспечивают надежную работу станции.

— Техническая проверка дизель-генераторов, которые служат резервным источником энергии.

2. Извлечение ядерного топлива

В рамках ремонта будет полностью извлечено ядерное топливо из реактора. Это необходимо для проверки состояния реактора и обеспечения его безопасной эксплуатации в будущем.

3. Плановые мероприятия

Капитальный ремонт включает в себя не только технические работы, но и модернизацию оборудования, что позволит повысить общую эффективность и надежность энергоблока.

Интересный факт

Ленинградская АЭС является одной из самых мощных атомных электростанций в России, с установленной мощностью 4,4 ГВт.

Детали

Ленингра́дская а́томная электроста́нция (ЛАЭС) — крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция (4337,6 МВт по данным на 2023 год).

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