Энергоблок № 5 полностью остановлен: капитальный ремонт на Ленинградской АЭС

15 августа 2024 года на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) был остановлен энергоблок №5 для проведения планового капитального ремонта, пишет EADaily.
Этот ремонт является важной частью поддержания безопасности и эффективности работы станции, и его планируется завершить в конце сентября 2024 года.
— Полная ревизия реакторного и турбинного оборудования.
— Проверка систем безопасности, которые обеспечивают надежную работу станции.
— Техническая проверка дизель-генераторов, которые служат резервным источником энергии.
В рамках ремонта будет полностью извлечено ядерное топливо из реактора. Это необходимо для проверки состояния реактора и обеспечения его безопасной эксплуатации в будущем.
Капитальный ремонт включает в себя не только технические работы, но и модернизацию оборудования, что позволит повысить общую эффективность и надежность энергоблока.
Ленинградская АЭС является одной из самых мощных атомных электростанций в России, с установленной мощностью 4,4 ГВт.
Детали
Ленингра́дская а́томная электроста́нция (ЛАЭС) — крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция (4337,6 МВт по данным на 2023 год).
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