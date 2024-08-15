Россию ждёт волна банкротств: всё из-за отмены льгот и роста ставок по ипотеке

Рост ставок по ипотеке и завершение льготных программ может привести к волне банкротств россиян с ипотечными обязательствами, предупреждает юрист Дмитрий Кваша.
"Учитывая, что ставки по ипотеке и потребительским кредитам вообще сейчас у нас близки к 20% и превышают эту цифру, естественно, в дальнейшем это скажется на волне банкротств".
Несмотря на удорожание кредитов, многие люди, особенно те, у кого нет жилья, продолжают брать ипотеку.
Особую угрозу представляют предложения застройщиков с временно низкими процентами. После окончания льготного периода люди часто оказываются в долговой яме, вынуждены продавать жилье по заниженной цене и остаются с долгами даже после продажи, пишет Общественная Служба Новостей.
Детали
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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