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Россию ждёт волна банкротств: всё из-за отмены льгот и роста ставок по ипотеке

Отмена льготной ипотеки загонит россиян в долговую яму
0:51
Экономика

Рост ставок по ипотеке и завершение льготных программ может привести к волне банкротств россиян с ипотечными обязательствами, предупреждает юрист Дмитрий Кваша.

Отмена льготной ипотеки загонит россиян в долговую яму
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

"Учитывая, что ставки по ипотеке и потребительским кредитам вообще сейчас у нас близки к 20% и превышают эту цифру, естественно, в дальнейшем это скажется на волне банкротств".

Несмотря на удорожание кредитов, многие люди, особенно те, у кого нет жилья, продолжают брать ипотеку.

Особую угрозу представляют предложения застройщиков с временно низкими процентами. После окончания льготного периода люди часто оказываются в долговой яме, вынуждены продавать жилье по заниженной цене и остаются с долгами даже после продажи, пишет Общественная Служба Новостей.

Детали

Ипотека

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Несостоятельность

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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