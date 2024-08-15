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Китай ограничивает экспорт сурьмы: как это отразится на мировом рынке?

Китай будет лицензировать экспорт сурьмы
0:42
Экономика

Китай с 15 сентября вводит систему лицензирования экспорта сурьмы и связанных технологий. Это решение, как заявили власти, соответствует международной практике и не направлено против конкретных стран.

Китай будет лицензировать экспорт сурьмы
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Под ограничения попадут высокочистые соединения сурьмы и технологии, связанные с плавкой.

Китай является основным производителем сурьмы, используемой в полупроводниках и свинцовых сплавах. В России также разрабатываются проекты по удовлетворению внутреннего спроса на сурьму к 2026 году.

Китай уже ограничивал экспорт других критически важных металлов, таких как галлий и германий.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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