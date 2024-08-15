Китай ограничивает экспорт сурьмы: как это отразится на мировом рынке?

Китай будет лицензировать экспорт сурьмы

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай с 15 сентября вводит систему лицензирования экспорта сурьмы и связанных технологий. Это решение, как заявили власти, соответствует международной практике и не направлено против конкретных стран.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Под ограничения попадут высокочистые соединения сурьмы и технологии, связанные с плавкой.

Китай является основным производителем сурьмы, используемой в полупроводниках и свинцовых сплавах. В России также разрабатываются проекты по удовлетворению внутреннего спроса на сурьму к 2026 году.

Китай уже ограничивал экспорт других критически важных металлов, таких как галлий и германий.