Китай ограничивает экспорт сурьмы: как это отразится на мировом рынке?

Китай с 15 сентября вводит систему лицензирования экспорта сурьмы и связанных технологий. Это решение, как заявили власти, соответствует международной практике и не направлено против конкретных стран.
Под ограничения попадут высокочистые соединения сурьмы и технологии, связанные с плавкой.
Китай является основным производителем сурьмы, используемой в полупроводниках и свинцовых сплавах. В России также разрабатываются проекты по удовлетворению внутреннего спроса на сурьму к 2026 году.
Китай уже ограничивал экспорт других критически важных металлов, таких как галлий и германий.
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