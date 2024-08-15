Опасные воды Красного моря заставляют Россию поставлять свою нефть через Африку

Россия начала поставлять свою нефть через Африку

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июле поставки российских нефтепродуктов в страны Азии по маршруту через мыс Доброй Надежды в Южной Африке достигли рекордных 1,1 миллиона тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG.

Эта статистика указывает на то, что поставщики предпочитают избегать более короткого пути через Красное море из-за угрозы атак со стороны хуситов.

Экспорт направляется в Сингапур, Тайвань, Индию и Китай. Перенаправление по более длинному маршруту вокруг Африки началось еще в декабре 2023 года.

Усиление этой тенденции связано с тем, что по меньшей мере три судна с российскими нефтепродуктами подверглись атакам группировки.

Тем не менее, как отмечено в материале, значительная часть российского экспорта нефтепродуктов всё ещё проходит через Суэцкий канал, несмотря на сопутствующие риски.