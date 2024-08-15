Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Ораева: купание в холодной воде грозит риском утонуть
Причины отказа в выплатах по ОСАГО: что важно знать каждому водителю
В Москву приедут представители 47 стран для участия в международной неделе кино
Врач Бурляева: вода с высоким содержанием натрия опасна для гипертоников
Индия в июле 2024 года импортировала золота на $3,13 миллиарда
Врач Микитюк: жареные яйца опасны из-за метаболитов
Идеальный чесночный хлеб: быстрый рецепт, который вы полюбите
Режиссёр фильма "Барби" не уверена, что хочет снимать вторую часть
В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS

Опасные воды Красного моря заставляют Россию поставлять свою нефть через Африку

Россия начала поставлять свою нефть через Африку
1:00
Экономика

В июле поставки российских нефтепродуктов в страны Азии по маршруту через мыс Доброй Надежды в Южной Африке достигли рекордных 1,1 миллиона тонн.

Россия начала поставлять свою нефть через Африку
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании LSEG.

Эта статистика указывает на то, что поставщики предпочитают избегать более короткого пути через Красное море из-за угрозы атак со стороны хуситов.

Экспорт направляется в Сингапур, Тайвань, Индию и Китай. Перенаправление по более длинному маршруту вокруг Африки началось еще в декабре 2023 года.

Усиление этой тенденции связано с тем, что по меньшей мере три судна с российскими нефтепродуктами подверглись атакам группировки.

Тем не менее, как отмечено в материале, значительная часть российского экспорта нефтепродуктов всё ещё проходит через Суэцкий канал, несмотря на сопутствующие риски.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Последние материалы
Врач Бурляева: вода с высоким содержанием натрия опасна для гипертоников
Индия в июле 2024 года импортировала золота на $3,13 миллиарда
Врач Микитюк: жареные яйца опасны из-за метаболитов
Идеальный чесночный хлеб: быстрый рецепт, который вы полюбите
Режиссёр фильма "Барби" не уверена, что хочет снимать вторую часть
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала
В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS
Valve внедряет новую систему сортировки отзывов в Steam
Врач Гузяева: мягкая пища может вызвать выпадение зубов у молодых людей
Как ухаживать за плодовыми деревьями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.