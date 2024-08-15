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Индия готовится к золотой лихорадке: рекордный импорт в июле 2024 года

Индия в июле 2024 года импортировала золота на $3,13 миллиарда
1:21
Экономика

В июле 2024 года Индия импортировала золота на сумму $3,13 миллиарда, согласно данным Министерства торговли и промышленности страны.

Индия в июле 2024 года импортировала золота на ,13 миллиарда
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, CC BY-SA 4.0

Это значение на 11% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, однако на 2% превышает импорт за июнь 2024 года.

Согласно аналитикам World Gold Council, спрос на золото в Индии может значительно возрасти как в текущем сезоне закупок (с августа по декабрь), так и в будущем.

Это связано со снижением таможенных пошлин: пошлина на золото уменьшена с 15% до 6%, а на Доре — с 14,35% до 5,35%. Подобное резкое снижение пошлин стало историческим событием, так как в течение почти 11 лет они не опускались ниже 10%. 

За первые семь месяцев 2024 года общий объём импорта золота в Индию составил $22,234 миллиарда, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересный факт: Индия остается одним из крупнейших потребителей золота в мире, при этом практически не производя его самостоятельно.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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