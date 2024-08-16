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Как можно потерять дачный участок в России

В России начнут изымать дачи за неиспользование со следующего года
1:11
Экономика

В России будут установлены новые правила для изъятия дач и земель под ИЖС, сообщает Lenta.

В России начнут изымать дачи за неиспользование со следующего года
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Росреестр определил признаки заброшенных участков, которые могут быть изъяты. Теперь владельцам дается три года на освоение земли, после чего её могут отобрать, если участок останется неиспользованным.

Нововведение вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Среди признаков неиспользуемых участков: отсутствие фундамента, незарегистрированный дом, частично разрушенные постройки, мусор или сорняки высотой более одного метра и отсутствие сельскохозяйственных культур на протяжении трёх лет.

Заброшенные участки часто становятся проблемой для соседей из-за свалок и пожароопасности.

Новый закон направлен на решение проблемы заброшенных земель и стимулирование их использования.

Важно отметить, что цель закона — не наказание, а создание прозрачного механизма для вовлечения земель в хозяйственный оборот. Владельцам рекомендуется активно ухаживать за своими участками, чтобы избежать изъятия.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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