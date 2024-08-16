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На Wildberries теперь можно купить безрецептурные лекарства

Wildberries начинает продажу безрецептурных лекарств
0:51
Экономика

Онлайн-ретейлер Wildberries начинает продажу безрецептурных лекарств на своей платформе, сообщает ТАСС.

Wildberries начинает продажу безрецептурных лекарств
Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Теперь пользователи смогут приобретать широкий ассортимент медикаментов без рецепта врача.

Продавать такие товары смогут только те, у кого есть лицензия на розничную торговлю лекарствами, и после проверки всех необходимых документов.

Хранение, упаковка и доставка лекарств будут осуществляться непосредственно продавцом, а Wildberries будет лишь посредником между покупателем и продавцом.

Добавление безрецептурных лекарств в ассортимент Wildberries станет важным шагом в расширении услуг платформы. Компания активно развивает платформу, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и регулярно следит за соблюдением законодательства и правил платформы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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