На Wildberries теперь можно купить безрецептурные лекарства

Онлайн-ретейлер Wildberries начинает продажу безрецептурных лекарств на своей платформе, сообщает ТАСС.
Теперь пользователи смогут приобретать широкий ассортимент медикаментов без рецепта врача.
Продавать такие товары смогут только те, у кого есть лицензия на розничную торговлю лекарствами, и после проверки всех необходимых документов.
Хранение, упаковка и доставка лекарств будут осуществляться непосредственно продавцом, а Wildberries будет лишь посредником между покупателем и продавцом.
Добавление безрецептурных лекарств в ассортимент Wildberries станет важным шагом в расширении услуг платформы. Компания активно развивает платформу, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и регулярно следит за соблюдением законодательства и правил платформы.
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