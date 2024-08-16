Арно, владелец Louis Vuitton Moët Hennessy, выбыл из тройки богатейших людей мира

Арно, владелец Louis Vuitton Moët Hennessy, покинул тройку богатейших людей мира

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бернар Арно, глава LVMH, опустился на четвертое место в списке самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

Его состояние оценивается в $185 миллиардов, Арно уступает Марку Цукербергу, чье состояние составляет $188 миллиардов.

Ранее Арно и Цукерберг занимали третье и четвертое места соответственно, но рост акций Meta Platforms, Amazon и Tesla в США позволил Цукербергу обойти французского миллиардера.

На втором месте по-прежнему находится Джефф Безос, состояние которого оценивается в $193 миллиарда, а лидерство удерживает Илон Маск с состоянием в $235 миллиардов.

Американские предприниматели занимают четыре из пяти верхних строчек рейтинга.

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