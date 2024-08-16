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Иннополис представил новую платформу для создания уникальных экзаменационных заданий

Университет Иннополис представил инновационную платформу для экзаменов
0:58
Экономика

Команда разработчиков из Университета Иннополис создала платформу Asimov Lab, которая автоматически генерирует экзаменационные задания, оценивает их и анализирует ошибки, сообщает РИА Новости.

Университет Иннополис представил инновационную платформу для экзаменов
Фото: .pexels.com by Negative Space, PDM

Платформа предлагает уникальные задания и подробные разборы ошибок благодаря сочетанию языковой модели и собственного алгоритма генерации задач. Пользователи могут изменять задания, выбирая материалы и уровень сложности, а также получать подробные объяснения ошибок и аналитические отчеты.

Asimov Lab позволяет загружать собственные материалы или использовать готовые из библиотеки, а также перегенерировать вопросы при необходимости.

Платформа уже прошла пилотное тестирование в Санкт-Петербурге, где было создано 700 заданий для 100 учеников. Проект выиграл грант и вошел в ТОП-5 стартапов НТИ по искусственному интеллекту.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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