Иннополис представил новую платформу для создания уникальных экзаменационных заданий

Команда разработчиков из Университета Иннополис создала платформу Asimov Lab, которая автоматически генерирует экзаменационные задания, оценивает их и анализирует ошибки, сообщает РИА Новости.
Платформа предлагает уникальные задания и подробные разборы ошибок благодаря сочетанию языковой модели и собственного алгоритма генерации задач. Пользователи могут изменять задания, выбирая материалы и уровень сложности, а также получать подробные объяснения ошибок и аналитические отчеты.
Asimov Lab позволяет загружать собственные материалы или использовать готовые из библиотеки, а также перегенерировать вопросы при необходимости.
Платформа уже прошла пилотное тестирование в Санкт-Петербурге, где было создано 700 заданий для 100 учеников. Проект выиграл грант и вошел в ТОП-5 стартапов НТИ по искусственному интеллекту.
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