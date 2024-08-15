Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный чесночный хлеб: быстрый рецепт, который вы полюбите
Режиссёр фильма "Барби" не уверена, что хочет снимать вторую часть
В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS
Valve внедряет новую систему сортировки отзывов в Steam
Врач Гузяева: мягкая пища может вызвать выпадение зубов у молодых людей
Как ухаживать за плодовыми деревьями
JAMA: вино незначительно снижает риск летального исхода от рака
Level Group: каждый третий россиянин согласен заплатить больше за жильё в хорошем районе
Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев снимутся в одном проекте

10 гениальных способов сэкономить деньги: кошелёк скажет спасибо

10 способов экономить на всём
1:33
Экономика

Экономия — это не только отказ от покупок, но и разумное планирование бюджета. Вот несколько эффективных способов сэкономить.

10 способов экономить на всём
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

1. Записывайте все свои доходы и расходы. Это поможет вам увидеть, куда уходит ваш бюджет и где можно сэкономить.

2. Множество приложений предлагают кэшбэк на покупки. Используйте их и следите за акциями.

3. Проверьте свои подписки на стриминговые сервисы и журналы. Возможно, вы платите за то, чем не пользуетесь.

4. Оптом часто дешевле. Если у вас есть возможность совместно с друзьями или родственниками закупаться оптом — делайте это.

5. Составьте список перед походом в магазин и придерживайтесь его. Это поможет избежать импульсивных покупок.

6. Готовя дома, вы экономите на ресторанах и фастфуде, а также можете контролировать качество продуктов.

7. Установите энергосберегающие лампочки и отключайте электроприборы, когда они не используются.

8. Вместо дорогих мероприятий ищите бесплатные или недорогие варианты — парки, выставки или бесплатные концерты.

9. Экономьте на топливе и парковке, используя общественный транспорт или велосипед.

10. Изучите простые навыки ремонта и ухода за домом, чтобы избежать затрат на услуги специалистов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Последние материалы
В Сумской области ракета ОТРК "Искандер" уничтожила РСЗО M142 HIMARS
Valve внедряет новую систему сортировки отзывов в Steam
Врач Гузяева: мягкая пища может вызвать выпадение зубов у молодых людей
Как ухаживать за плодовыми деревьями
JAMA: вино незначительно снижает риск летального исхода от рака
10 способов экономить на всём
Level Group: каждый третий россиянин согласен заплатить больше за жильё в хорошем районе
Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев снимутся в одном проекте
Цена на новый кроссовер Haval F7 начинается от 2,7 млн рублей
Врач Сухорукова: ожидая врача, нужно соблюдать постельный режим
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.