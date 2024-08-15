10 гениальных способов сэкономить деньги: кошелёк скажет спасибо

10 способов экономить на всём

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономия — это не только отказ от покупок, но и разумное планирование бюджета. Вот несколько эффективных способов сэкономить.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

1. Записывайте все свои доходы и расходы. Это поможет вам увидеть, куда уходит ваш бюджет и где можно сэкономить.

2. Множество приложений предлагают кэшбэк на покупки. Используйте их и следите за акциями.

3. Проверьте свои подписки на стриминговые сервисы и журналы. Возможно, вы платите за то, чем не пользуетесь.

4. Оптом часто дешевле. Если у вас есть возможность совместно с друзьями или родственниками закупаться оптом — делайте это.

5. Составьте список перед походом в магазин и придерживайтесь его. Это поможет избежать импульсивных покупок.

6. Готовя дома, вы экономите на ресторанах и фастфуде, а также можете контролировать качество продуктов.

7. Установите энергосберегающие лампочки и отключайте электроприборы, когда они не используются.

8. Вместо дорогих мероприятий ищите бесплатные или недорогие варианты — парки, выставки или бесплатные концерты.

9. Экономьте на топливе и парковке, используя общественный транспорт или велосипед.

10. Изучите простые навыки ремонта и ухода за домом, чтобы избежать затрат на услуги специалистов.