В ВШЭ начнут изучать военную экономику

Студенты ВШЭ будут изучать военную экономику

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В учебном году 2024/2025 в НИУ ВШЭ откроются шесть новых направлений, посвященных военной экономике, сообщает РБК.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

На факультете мировой экономики и политики будут предложены шесть новых направлений:

"Экономика ВПК и военно-экономический анализ";

"Актуальные проблемы военной экономики";

"Военная экономика иностранных государств";

"Тенденции развития мирового рынка вооружений";

"Внешнеполитические стратегии великих держав";

"Актуальные проблемы внешней стратегии в России".

Студенты узнают о работе военно-промышленного комплекса в России и за рубежом, мировом рынке вооружений и принципах внешнеполитических военных стратегий.

В прошлом году в тестовом режиме был запущен курс по экономике ВПК, который выбрали 27 студентов.

Введение новых дисциплин связано с текущей геополитической ситуацией, что требует углублённого изучения военной экономики.

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