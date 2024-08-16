В ВШЭ начнут изучать военную экономику

В учебном году 2024/2025 в НИУ ВШЭ откроются шесть новых направлений, посвященных военной экономике, сообщает РБК.
На факультете мировой экономики и политики будут предложены шесть новых направлений:
Студенты узнают о работе военно-промышленного комплекса в России и за рубежом, мировом рынке вооружений и принципах внешнеполитических военных стратегий.
В прошлом году в тестовом режиме был запущен курс по экономике ВПК, который выбрали 27 студентов.
Введение новых дисциплин связано с текущей геополитической ситуацией, что требует углублённого изучения военной экономики.
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