5 секретов, которые позволят вам зарабатывать деньги, даже когда вы спите

Инвестиции — один из самых популярных способов пассивного дохода

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пассивный доход — это именно то, что поможет вам достичь финансовой свободы. В этой статье мы раскроем секреты, которые помогут вам начать зарабатывать, даже когда вы отдыхаете.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

1. Инвестиции в акции и облигации

Один из самых популярных способов пассивного дохода. Приобретая акции компаний или облигации, вы получаете дивиденды или процентные выплаты.

2. Недвижимость

Инвестиции в арендуемую недвижимость могут приносить стабильный доход. Вы можете сдавать квартиры или коммерческие помещения.

3. Создание онлайн-курсов или книг

Если у вас есть знания в определенной области, создайте курс или напишите книгу. После первоначальных усилий вы сможете получать доход от продаж.

4. Дивидендные фонды

Эти фонды инвестируют в акции, которые выплачивают дивиденды. Это отличный способ получать регулярный доход.

5. Пассивные бизнес-модели

Откройте бизнес, который требует минимального участия. Например, автоматизированные онлайн-магазины или франшизы.