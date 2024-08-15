В России нашли способ торговать с Китаем в обход американских санкций

Для решения проблем с расчетами между Россией и Китаем, связанных с рисками санкций США, предложено использовать оншорный юань, торгуемый только в Китае.
Этот вариант назвал гендиректор "ИКТ менеджмент" Игорь Суздальцев.
Он отметил, что китайский бизнес скептически относится к криптовалютам и бартеру, но активно открывает рублёвые счета в российских банках, пишет газета "Ведомости".
Также перспективной является схема с филиалами российских банков в КНР для упрощения трансграничных платежей.
"Очень просто найти в Москве банки, в которых есть корсчета в юанях в китайских банках, и дать им поручение купить местный юань, а после им же рассчитаться".
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.