В России нашли способ торговать с Китаем в обход американских санкций

Оншорный юань поможет в торговле с Китаем — эксперт

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для решения проблем с расчетами между Россией и Китаем, связанных с рисками санкций США, предложено использовать оншорный юань, торгуемый только в Китае.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Этот вариант назвал гендиректор "ИКТ менеджмент" Игорь Суздальцев.

Он отметил, что китайский бизнес скептически относится к криптовалютам и бартеру, но активно открывает рублёвые счета в российских банках, пишет газета "Ведомости".

Также перспективной является схема с филиалами российских банков в КНР для упрощения трансграничных платежей.

"Очень просто найти в Москве банки, в которых есть корсчета в юанях в китайских банках, и дать им поручение купить местный юань, а после им же рассчитаться".