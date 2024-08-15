Цены на арбузы и дыни падают

Арбузы и дыни дешевеют

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

За год цены на арбузы и дыни в России претерпели значительные изменения, сообщает МК.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

В июле 2024 года средняя цена арбузов составила 72 рубля за килограмм, что на 2% выше, чем в тот же период прошлого года. Однако уже к середине августа стоимость арбузов упала на 29%, составив 51 рубль за килограмм.

Такое резкое снижение цен объясняется несколькими факторами. Во-первых, в августе на рынок поступает больше свежих арбузов, что приводит к снижению цен. Во-вторых, в этом сезоне был собран хороший урожай, что также повлияло на снижение цен на продукт. Несмотря на колебания цен, арбузы по-прежнему пользуются спросом среди покупателей.

Что касается дынь, в июле 2024 года их средняя цена составила 131 рубль за килограмм, что на 10% больше, чем в прошлом году. Однако в августе цены на дыни снизились на 25%, и теперь они стоят в среднем 98 рублей за килограмм.

Снижение цен на дыни связано с сезонными факторами и изменениями в предпочтениях покупателей. Хотя дыни менее популярны, чем арбузы, их потребление увеличивается в жаркие дни. Увеличение предложения дынь в августе также способствовало снижению их стоимости.

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