Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнаружено скрытое сознание у пациентов с тяжелыми повреждениями мозга
Рекомендации по высоте установки розеток и выключателей
В PlayStation Store нашли упоминание ПК-версии Red Dead Redemption
Можно ли покупать грибы, которые продают вдоль дорог
Мёд для ухода за волосами: почему это средство действительно эффективно?
Бургер с говядиной и фетой: вкусно, полезно и очень быстро готовится
"Росгосстрах" поможет пострадавшим жителям в зоне КТО
Эксперт назвала лучшие экзотические страны для тех, кто только начинает путешествовать
ИИ-ассистенты научатся понимать пользователей с полуслова в ближайшие пять лет

Цены на арбузы и дыни падают

Арбузы и дыни дешевеют
1:29
Экономика

За год цены на арбузы и дыни в России претерпели значительные изменения, сообщает МК. 

Арбузы и дыни дешевеют
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, PDM

В июле 2024 года средняя цена арбузов составила 72 рубля за килограмм, что на 2% выше, чем в тот же период прошлого года. Однако уже к середине августа стоимость арбузов упала на 29%, составив 51 рубль за килограмм.

Такое резкое снижение цен объясняется несколькими факторами. Во-первых, в августе на рынок поступает больше свежих арбузов, что приводит к снижению цен. Во-вторых, в этом сезоне был собран хороший урожай, что также повлияло на снижение цен на продукт. Несмотря на колебания цен, арбузы по-прежнему пользуются спросом среди покупателей.

Что касается дынь, в июле 2024 года их средняя цена составила 131 рубль за килограмм, что на 10% больше, чем в прошлом году. Однако в августе цены на дыни снизились на 25%, и теперь они стоят в среднем 98 рублей за килограмм.

Снижение цен на дыни связано с сезонными факторами и изменениями в предпочтениях покупателей. Хотя дыни менее популярны, чем арбузы, их потребление увеличивается в жаркие дни. Увеличение предложения дынь в августе также способствовало снижению их стоимости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной

Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
"Запад относится к нам не как к партнёру, а как к еде" — экс-замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов
"Запад относится к нам не как к партнёру, а как к еде" — экс-замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов
Последние материалы
Эксперт назвала лучшие экзотические страны для тех, кто только начинает путешествовать
ИИ-ассистенты научатся понимать пользователей с полуслова в ближайшие пять лет
Роспотребнадзор: при покупке молока следует обращать внимание на изготовителя
Лёгкий и аппетитный: рецепт вкусного овощного салата
Открыт механизм, регулирующий динамику воспоминаний в мозге
Новую игру с ключами добавили для пользователей Hamster Kombat
В России снова может заработать Apple Pay
Как использовать гречишную лузгу на огороде: 5 полезных советов для дачников
Боец UFC Хабиб больше не должен ФНС
Осинькин: ничего не слышал о переходе Дзюбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.