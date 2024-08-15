Российская экономика восстанавливается: эксперты предрекли снижение ключевой ставки

В России стабилизируется экономика, что подтверждается снижением роста потребительской активности, сообщил доктор экономических наук Юрий Твердохлеб.
Он отметил, что в прошлом году высокий рост потребления привел к инфляции, но меры регулятора помогли выровнять ситуацию.
По его словам, рост бюджетных доходов от неэнергетического сектора также способствует снижению инфляции.
Эксперт считает, что к осени Центробанк может прекратить повышение ключевой ставки, пишет ОСН.
"Думаю, что в сентябре-октябре мы столкнемся с ситуацией, когда Центральный банк перестанет повышать ключевую ставку".
Детали
Ключевая ставка в России
Ключевая ставка Банка России (англ. The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. Источник
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