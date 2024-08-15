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Российская экономика восстанавливается: эксперты предрекли снижение ключевой ставки

Твердохлеб: Центральный банк вскоре перестанет повышать ключевую ставку
0:41
Экономика

В России стабилизируется экономика, что подтверждается снижением роста потребительской активности, сообщил доктор экономических наук Юрий Твердохлеб.

Твердохлеб: Центральный банк вскоре перестанет повышать ключевую ставку
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

Он отметил, что в прошлом году высокий рост потребления привел к инфляции, но меры регулятора помогли выровнять ситуацию.

По его словам, рост бюджетных доходов от неэнергетического сектора также способствует снижению инфляции.

Эксперт считает, что к осени Центробанк может прекратить повышение ключевой ставки, пишет ОСН.

"Думаю, что в сентябре-октябре мы столкнемся с ситуацией, когда Центральный банк перестанет повышать ключевую ставку".

Детали

Ключевая ставка в России
Ключевая ставка Банка России (англ. The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России. Источник

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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