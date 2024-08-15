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В ближайшие 5 лет ИИ-ассистенты научатся понимать пользователей с полуслова

ИИ-ассистенты научатся понимать пользователей с полуслова в ближайшие пять лет
1:27
Экономика

По словам вице-президента МТС по стратегии и инновациям Евгения Черешнева, ИИ-ассистенты в смартфонах значительно улучшат своё понимание пользователей в ближайшие пять лет и будут давать советы на основе сохранённой информации о действиях человека, сообщает РИА Новости.

ИИ-ассистенты научатся понимать пользователей с полуслова в ближайшие пять лет
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, CC0

Черешнев пояснил, что в ближайшие годы ИИ начнет учитывать более широкий контекст при создании ответов.

Например, если пользователь попросит порекомендовать место для отпуска, ИИ будет учитывать его финансовые возможности, предыдущий опыт отдыха, предпочтения по типу отдыха и климату, чтобы дать максимально точный ответ.

Основная цель развития технологии — сделать так, чтобы ИИ понимал запросы пользователя с полуслова.

Смартфоны, по мнению эксперта, станут полноценными цифровыми ассистентами, обладающими информацией о действиях пользователя. Это позволит каждому человеку иметь персонального ИИ-агента, который будет интегрирован не только в смартфон, но и в другие устройства, такие как телевизоры и умные колонки.

В будущем такие ИИ-ассистенты могут быть двух типов: с памятью, принадлежащей корпорациям, и с памятью, контролируемой пользователем. Это можно сравнить с облачными сервисами, где инфраструктура может находиться как у провайдера, так и у владельца данных.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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