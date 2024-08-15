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Эксперты уверены: резких скачков цен на продукты в России не будет

Минсельхоз: резких скачков цен на продукты в России не будет
0:39
Экономика

По информации пресс-службы Минсельхоза, резких скачков цен на продукты в России удастся избежать благодаря высокому уровню насыщения внутреннего рынка и реализации мер государственной поддержки.

Минсельхоз: резких скачков цен на продукты в России не будет
Фото: Freepik by freepik, PDM

Ранее сообщалось, что высокая инфляция, дорогие кредиты и другие факторы стали причиной массового пересмотра производителями цен на продукты для ретейлеров.

В Минсельхозе отметили, что высокий уровень насыщения внутреннего рынка и меры государственной поддержки и регулирования в будущем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и предотвращению резких колебаний цен.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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