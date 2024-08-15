Эксперты уверены: резких скачков цен на продукты в России не будет

По информации пресс-службы Минсельхоза, резких скачков цен на продукты в России удастся избежать благодаря высокому уровню насыщения внутреннего рынка и реализации мер государственной поддержки.
Ранее сообщалось, что высокая инфляция, дорогие кредиты и другие факторы стали причиной массового пересмотра производителями цен на продукты для ретейлеров.
В Минсельхозе отметили, что высокий уровень насыщения внутреннего рынка и меры государственной поддержки и регулирования в будущем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и предотвращению резких колебаний цен.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.