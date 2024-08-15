В России участились случаи хищения денег с помощью дипфейков

Мошенники в России стали активно использовать дипфейки для кражи денег

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники в России стали чаще использовать технологии дипфейка для кражи денег, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by David Whelan, PDM

С помощью нейросетей злоумышленники создают правдоподобные видео, где от лица знакомого или родственника отправляют сообщения, прося о финансовой помощи. В коротком поддельном видео персонаж, чей голос иногда сложно отличить от оригинала, рассказывает о своей проблеме (например, болезнь, авария, увольнение) и просит перевести деньги на указанный счет.

Иногда мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей, работающих в той же сфере, что и потенциальная жертва.

Для создания цифровой копии человека злоумышленники используют его фото, видео и запись голоса, которые они чаще всего получают, взламывая его аккаунты в социальных сетях или мессенджерах.

ЦБ также порекомендовал быть осторожными при получении голосовых или видеосообщений с просьбами о помощи от знакомых. Мошенники могут создавать фальшивые страницы с именем и фото, а распознать дипфейк можно по неестественно монотонной речи, дефектам звука и видео, а также по необычной мимике.

Детали

Дипфейк (англ. deepfake от deep learning «глубинное обучение» + fake «подделка») — методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте.

Моше́нничество, или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

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