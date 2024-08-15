Бензина по 70 рублей за литр не будет: эксперт объяснил, что остановит рост цен на топливо

Эксперт Вавилов: экспорт остановит рост цен на бензин

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прогнозы СМИ о подорожании бензина в России к сентябрю необоснованны, так как запрет на экспорт топлива остановит рост цен, объяснил в беседе с агентством "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

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Ранее власти РФ продлили запрет на экспорт бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Ранее он действовал с 1 марта до 31 августа текущего года, за исключением периода с 20 мая по 30 июля, когда рынок бензина был насыщен. При этом в конце июля цены на топливо начали расти, что спровоцировало появление прогнозов об увеличении стоимости бензина АИ-95 до 70 рублей за литр в сентябре.

"Эта вынужденная мера (запрет на экспорт бензина — прим. ред.) государственного регулирования призвана поддержать стабильность на топливном рынке в сложный период повышенного сезонного спроса на бензин, плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, перебоев в логистике на железной дороге и общего снижения объемов нефтедобычи при локальном повышении мировых цен на нефть”, — отметил Вавилов.

Эксперт назвал своевременным решение правительства. По его словам, власти не только реагируют на ценовой дисбаланс в различных товарных группах, но и работают на опережение, обнаруживая риски на ранних этапах и предотвращая их влияние на жизнь россиян.