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Парадоксы газового рынка: поставки российского газа в Евросоюз по трубе выросли на фоне снижения спроса

ФСЭГ: Евросоюз нарастил импорт российского газа по трубе на 3,1 млрд кубометров
4:54
Экономика » Сырье » Газ

В июле 2024 года страны Евросоюза сократили потребление газа на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что связано с мерами по снижению спроса на газ и увеличением выработки электроэнергии из альтернативных источников. Несмотря на это, импорт трубопроводного газа в ЕС в прошлом месяце увеличился на 2%, а с начала 2024 года поставки российского газа в Европу возросли на 3,1 млрд кубометров. Такие данные следуют из отчёта Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

ФСЭГ: Евросоюз нарастил импорт российского газа по трубе на 3,1 млрд кубометров
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

В период с января по июль 2024 года общее потребление газа в ЕС сократилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 180 млрд кубометров.

"В июле 2024 года потребление газа в ЕС уменьшилось на 7% в годовом выражении, что объясняется продолжающимся внедрением мер по снижению спроса на газ и ростом выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, атомных и солнечных станциях. В промышленном секторе потребление газа в крупных промышленно развитых странах Европы начало восстанавливаться на фоне падения цен на газ", — отмечается в отчете.

В частности, спрос на газ в Германии в июле увеличился на 3,9%, достигнув 3,5 млрд кубометров; в Италии снизился на 5,5%, до 4,2 млрд кубометров; во Франции упал на 6,7%, составив 1,3 млрд кубометров; в Испании снизился на 9,7%, до 2,1 млрд кубометров. Великобритания сократила потребление газа на 1,2%, до 2,7 млрд кубометров.

Импорт трубопроводного газа в ЕС в июле составил 13,3 млрд кубометров, что на 2% больше, чем в июне 2024 года, и соответствует уровню июля 2023 года. В период с января по июль 2024 года трубопроводные поставки в ЕС увеличились на 5%, достигнув 93 млрд кубометров, что было обеспечено ростом поставок из России на 3,1 млрд кубометров, а также увеличением импорта из Азербайджана и Норвегии, согласно данным ФСЭГ.

По данным ФСЭГ, в июне общее потребление газа в Китае выросло на 6% в годовом выражении и составило 34,6 млрд кубометров.

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июле снизились на 26% в годовом выражении, достигнув минимального уровня с сентября 2021 года — 6,34 млн тонн. Это снижение связано с уменьшением спроса на газ, высокой заполненностью хранилищ, ростом объемов трубопроводного импорта и значительной ценовой премией на СПГ в Азии. В то же время, импорт СПГ в Азию увеличился на 14%, составив 23,4 млн тонн. В период с января по июль 2024 года Европа импортировала 60,63 млн тонн СПГ (-21%), тогда как Азия увеличила импорт на 11%, достигнув 164,51 млн тонн.

Мировой экспорт СПГ в июле вырос на 1,1% в годовом выражении и составил 33,36 млн тонн. С начала года глобальный экспорт СПГ увеличился на 1,1%, достигнув 239,41 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками СПГ в июле стали США, Катар и Австралия, а Россия заняла четвёртое место.

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки. Для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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