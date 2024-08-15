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Сингапурский фонд Temasek рискует миллиардами: техгиганты обрушили его вложения

Temasek вложил $3,3 млрд в акции американских технологических компаний
1:13
Экономика

Государственный инвестиционный фонд Сингапура Temasek Holdings вложил миллиарды долларов в акции американских технологических гигантов во втором квартале 2023 года, за несколько недель до резкого падения сектора в июле, сообщает Bloomberg.

Temasek вложил ,3 млрд в акции американских технологических компаний
Фото: flickr.com by The Central Intelligence Agency, PDM

В течение этого периода Temasek увеличил свои вложения в 11 крупных технологических компаний на сумму $3,3 миллиарда, из которых $3,2 миллиарда были направлены в шесть ведущих фирм: Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Meta и Amazon. Однако в июле акции большинства из этих компаний начали падать на фоне опасений о возможном рецессионном сценарии и перегретом рынке, связанном с ИИ. Alphabet и Amazon потеряли около 12% стоимости с конца июня, а Microsoft — около 7%.

Сейчас акции начали восстанавливаться на текущей неделе, и пока неизвестно, какие шаги предпринял Temasek. Поскольку стоимость портфеля фонда составляет $295 миллиардов, покупки составили около 1% от его общей стоимости.

Детали

Temasek Holdings
Temasek Holdings — крупнейшая в Азии инвестиционная компания, принадлежит государству Сингапур. Источник

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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