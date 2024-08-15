Австралийские облигации рухнули до 13-месячного минимума: что происходит на рынке?

Доходность австралийских облигаций снизилась до минимального уровня за последние 13 месяцев на фоне растущих ожиданий снижения процентных ставок резервным банком Австралии (RBA), сообщает Bloomberg.
Доходность десятилетних облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3,88%, а доходность трехлетних облигаций также снизилась на 5 пунктов.
Несмотря на относительно жёсткую позицию RBA, которая ранее в этом месяце оставила ставки на уровне 12-летнего максимума и исключила их снижение в ближайшие шесть месяцев, инвесторы делают ставки на скорое смягчение политики банка. Эти ожидания усилились после того, как Резервный банк Новой Зеландии снизил официальную ставку, а также на фоне прогнозов, что Федеральная резервная система США может понизить ставки уже в следующем месяце.
Теперь внимание инвесторов сосредоточено на отчете по рынку труда Австралии, который может подтвердить необходимость снижения ставок.
Детали
Процентная ставка центрального банка
Процентная ставка центрального банка — это процентная ставка, под которую центральный банк страны выдаёт кредиты коммерческим банкам. Источник
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