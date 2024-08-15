Белоруссия совершила сделки на $100 млн на форуме "Армия-2024"

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии заключили контракты на сумму более 100 миллионов долларов в рамках форума "Армия-2024", прошедшего в России, сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома Белоруссии.
Форум стал успешной платформой для делового общения, где белорусские оружейные предприятия провели более 200 переговоров, а председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус — свыше 20, сообщает РИА Новости.
В результате были заключены контракты, расширены кооперационные связи и реализованы совместные проекты. Установлены новые деловые контакты, направленные на развитие перспективного сотрудничества.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.