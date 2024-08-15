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Белоруссия совершила сделки на $100 млн на форуме "Армия-2024"

Белоруссия заключила контракты на форуме "Армия-2024"
0:44
Экономика

Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии заключили контракты на сумму более 100 миллионов долларов в рамках форума "Армия-2024", прошедшего в России, сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома Белоруссии.

Белоруссия заключила контракты на форуме "Армия-2024"
Фото: Openverse by User 699, CC BY-SA 4.0

Форум стал успешной платформой для делового общения, где белорусские оружейные предприятия провели более 200 переговоров, а председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус — свыше 20, сообщает РИА Новости.

В результате были заключены контракты, расширены кооперационные связи и реализованы совместные проекты. Установлены новые деловые контакты, направленные на развитие перспективного сотрудничества.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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