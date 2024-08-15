Украина стала "энергозависимой" от Венгрии и Словакии

Доля электроэнергии из Венгрии и Словакии на Украине достигла 79%

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В августе 2024 года доля поставок электроэнергии из Словакии и Венгрии на Украину значительно увеличилась, достигнув 79% от общего объема импорта, что связано с возросшими потребностями Украины в энергии, сообщает EADaily.

Фото: Линии электропередач Манитобы by Matt Wiebe, CC BY 2.0

В то же время, несмотря на украинские санкции против компании "Лукойл", которые негативно отразились на Венгрии и Словакии, их доля в поставках продолжает расти. Так, 13 августа Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из Словакии из-за недостатка собственной энергии. Ситуация усложняется тем, что Украина потеряла 9 ГВт мощности в результате российских ударов и стала еще более зависима от импорта электроэнергии из соседних стран ЕС, особенно Словакии и Венгрии.

Напряженные отношения между Украиной и Венгрией, вызванные санкциями против "Лукойл", могут привести к дальнейшим осложнениям, несмотря на временные решения, найденные сторонами.