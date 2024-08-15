В августе 2024 года доля поставок электроэнергии из Словакии и Венгрии на Украину значительно увеличилась, достигнув 79% от общего объема импорта, что связано с возросшими потребностями Украины в энергии, сообщает EADaily.
В то же время, несмотря на украинские санкции против компании "Лукойл", которые негативно отразились на Венгрии и Словакии, их доля в поставках продолжает расти. Так, 13 августа Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из Словакии из-за недостатка собственной энергии. Ситуация усложняется тем, что Украина потеряла 9 ГВт мощности в результате российских ударов и стала еще более зависима от импорта электроэнергии из соседних стран ЕС, особенно Словакии и Венгрии.
Напряженные отношения между Украиной и Венгрией, вызванные санкциями против "Лукойл", могут привести к дальнейшим осложнениям, несмотря на временные решения, найденные сторонами.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.