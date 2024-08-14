Китай обеспокоен в связи с кризисом исполнения норм ВТО

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай обратился в Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой начать консультации по разрешению споров, возникших из-за введения Евросоюзом таможенных пошлин на некоторые виды китайских электромобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

4 июля Евросоюз установил пошлины в размере от 17,4% до 37,6% на электромобили, произведенные в Китае. Еврокомиссия объяснила, что эти тарифы были введены на основании результатов расследования о противодействии "незаконным субсидиям", которое длилось девять месяцев.

Для китайской экономики как ориентированной на международную торговлю саботаж исполнения норм ВТО является серьёзным вызовом.