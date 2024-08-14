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В России всё больше хозяйств подключаются к социальной газификации

В России расширяется программа социальной газификации
2:17
Экономика

По всей стране было подано более 1,3 миллиона заявок на социальную газификацию.

В России расширяется программа социальной газификации
Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Газовые сети подведены к границам более чем миллиона земельных участков. Подключение 616 тысяч домов к газовым сетям уже выполнено.

Об этом сообщил Владимир Якушев, врио секретаря Генсовета "Единой России", во время рабочей поездки в Башкортостан. Вместе с Радием Хабировым от Башкортостана и Сергеем Густовым от "Газпром газификации", он принял участие в подключении новых потребителей к газовым сетям.

"В республике принято 62,8 тысяч заявок на догазификацию, в более чем 46,5 тысячи домовладений уже пользуются газом", отметил Владимир Якушев.

Социальная газификация — это программа, которую инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Она направлена на то, чтобы подвести газ к участкам жителей в населённых пунктах, где уже есть газоснабжение, но при этом не требовать от граждан дополнительных финансовых вложений.

В рамках этой программы газораспределительные организации строят газовые сети до границ земельных участков жителей бесплатно. Однако все работы, связанные с подключением газа внутри участка и дома, выполняются за счёт собственника.

Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнение следующих условий:

* населённый пункт должен быть газифицирован;

* земельный участок и дом должны быть оформлены в собственность;

* расстояние от сетей до границы участка не должно превышать 200 метров, если это не мешает другим условиям программы.

Программа социальной газификации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения".

Более подробную информацию об этой программе можно получить на сайте или в офисе газораспределительной организации вашего региона.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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