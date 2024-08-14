В России всё больше хозяйств подключаются к социальной газификации

По всей стране было подано более 1,3 миллиона заявок на социальную газификацию.
Газовые сети подведены к границам более чем миллиона земельных участков. Подключение 616 тысяч домов к газовым сетям уже выполнено.
Об этом сообщил Владимир Якушев, врио секретаря Генсовета "Единой России", во время рабочей поездки в Башкортостан. Вместе с Радием Хабировым от Башкортостана и Сергеем Густовым от "Газпром газификации", он принял участие в подключении новых потребителей к газовым сетям.
"В республике принято 62,8 тысяч заявок на догазификацию, в более чем 46,5 тысячи домовладений уже пользуются газом", отметил Владимир Якушев.
Социальная газификация — это программа, которую инициировал президент Российской Федерации Владимир Путин. Она направлена на то, чтобы подвести газ к участкам жителей в населённых пунктах, где уже есть газоснабжение, но при этом не требовать от граждан дополнительных финансовых вложений.
В рамках этой программы газораспределительные организации строят газовые сети до границ земельных участков жителей бесплатно. Однако все работы, связанные с подключением газа внутри участка и дома, выполняются за счёт собственника.
Чтобы принять участие в программе, необходимо выполнение следующих условий:
* населённый пункт должен быть газифицирован;
* земельный участок и дом должны быть оформлены в собственность;
* расстояние от сетей до границы участка не должно превышать 200 метров, если это не мешает другим условиям программы.
Программа социальной газификации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения".
Более подробную информацию об этой программе можно получить на сайте или в офисе газораспределительной организации вашего региона.
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