Есть долги по кредиту? Вот что нужно сделать, чтобы не оказаться в суде

Эксперты Banki.ru дали советы, как избежать суда по кредитной задолженности. При просрочке платежей важно не игнорировать звонки и сообщения от банка.
Рекомендуется как можно быстрее связаться с банком, чтобы обсудить возможные варианты решения, такие как реструктуризация или кредитные каникулы.
Если эти меры не доступны, можно рассмотреть рефинансирование кредита, при условии отсутствия текущих просрочек.
Банки подают в суд на должников в случае долгосрочной просрочки и если не удается договориться о новом графике погашения.
Игнорирование звонков от банка также может привести к судебному разбирательству. В суде банк представляет документы о просрочке, а заемщик имеет право защищать свои интересы и предоставлять доказательства финансовых трудностей.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.