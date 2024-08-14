Есть долги по кредиту? Вот что нужно сделать, чтобы не оказаться в суде

Как избежать суда по кредитной задолженности

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты Banki.ru дали советы, как избежать суда по кредитной задолженности. При просрочке платежей важно не игнорировать звонки и сообщения от банка.

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Рекомендуется как можно быстрее связаться с банком, чтобы обсудить возможные варианты решения, такие как реструктуризация или кредитные каникулы.

Если эти меры не доступны, можно рассмотреть рефинансирование кредита, при условии отсутствия текущих просрочек.

Банки подают в суд на должников в случае долгосрочной просрочки и если не удается договориться о новом графике погашения.

Игнорирование звонков от банка также может привести к судебному разбирательству. В суде банк представляет документы о просрочке, а заемщик имеет право защищать свои интересы и предоставлять доказательства финансовых трудностей.